Хантер Байден устроился на работу в наркодиспансер

Человек на своем месте или как найти работу по призванию. Хантер Байден устроился на работу в элитный наркодиспансер в Лос-Анджелесе. Не санитаром, не волонтером. Стал советником и исполнительным директором фонда клиники Пик Пас Хелс. А совсем недавно в интервью блогеру Кэдис Оуэнс говорил, что был настоящим наркоманом и дегенератом.

В вытрезвитель, заметим, устраиваться не стал. А генетика там, конечно, такая, что зашатаешься. Достаточно полумертвого папашу вспомнить, который 4 года возглавлял ядерную державу и на публике демонов ловил без всякого этанола и наркотиков.

Сынка Хантера на высокие должности не допускали. Ну как не допускали? Папаша Джо пристроил его в совет директоров украинской нефтегазовой компании Бурисма. Украину Хантер не посетил ни разу, но зарплату - два с лишним миллиона долларов - получил. На вещества и женщин с низкой социальной ответственностью хватало.

Ну понятно, он тут ни при чем, во всем генетика дурная виновата. Когда на Хантера завели уголовные дела - за нарушение налогового законодательства, за незаконное владение оружием, прокурор заявил, что сын президента "тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни". Срок светил большой. Тут то полусонный папаша и встрепенулся.

В последние недели своего президентства сонный Джо просто подписал помилование и вывел кровиночку из-под суда. Хантер Байден утверждает, что уже 7 лет ни капли. И без наркотиков. Ну а что многомиллионный фонд элитного наркодиспансера возглавил? Так каждому дело по душе. А может опять генетика взыграла.

Хорошо живется с такими генами. Когда в действительности все не так, как на самом деле.