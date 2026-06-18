В Вашингтоне испугались возможностей ИИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что некоторые возможности искусственного интеллекта его пугают.

Так, по словам Вэнса, ИИ позволяет государствам и корпорациям "наблюдать за людьми на очень глубоком уровне".

Вместе с тем влияние ИИ на рынок труда, по мнению Вэнса, будет скорее положительные. И вряд ли использование искусственного интеллекта спровоцирует массовую безработицу, заключил вице-президент, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Владимир Путин оценил позиции России в развитии ИИ. По словам главы государства, у нашей страны есть явные конкурентные преимущества в этой сфере. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".