Пугачева едет в Латвию, чтобы спасти больную раком Вайкуле

Через месяц в латвийской Юрмале начнется музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Однако знающие люди утверждают, что певица на грани провала, потому что мало кому это мероприятие интересно.

В этом году Лайма Вайкуле в 11-ый раз организовывает большое шоу в Юрмале. Но с каждым годом этот фестиваль пользуется все меньшим вниманием со стороны зрителей. Дело в том, что в последнее время Вайкуле все больше увлекается политикой и зовет на концерты иноагентов и откровенных русофобов. В то же время русскоязычные зрители, которые раньше валом валили на фестиваль, отпугнутые списком артистов, уже не заинтересованы смотреть шоу.

В результате, билеты продаются плохо - большая часть самых дорогих вип-мест раздается бесплатно как приглашения, о чем не стесняются сообщать местные блогеры. В этом году не берут и галерку, утверждает "КП".

Чтобы спасти подругу от позора, с Кипра в Латвию едет Алла Пугачева. Каждый год в Юрмале Примадонна отдыхает с семьей, а заодно в качестве почетного гостя регулярно отмечается на "Рандеву" Вайкуле.

Известно, что Пугачева имеет целый букет хронических заболеваний, и местный климат как нельзя лучше подходит артистке. Кстати, не секрет, что проблемы со здоровьем и у Лаймы Вайкуле. Много лет назад ей диагностировали онкологию. Певица, впрочем, смогла уйти в ремиссию и теперь регулярно обследуется.

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