С Ирана снята морская блокада

США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не будут препятствовать движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их.

Об этом сообщили в CENTCOM — Центральном командовании Вооруженных сил США. При этом, американские военные корабли останутся в регионе, чтобы "следить за соблюдением всех аспектов соглашения", передает ТАСС.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что начался 60-дневный период, во время которого Вашингтон и Тегеран будут согласовывать финальную сделку. Штаты рассчитывают, что итоговое соглашение лишит Тегеран "способных угрожать всему миру" ракет.

Кроме того, Вэнс выразил надежду, что стороны выполнят обязательства по ливанской части соглашения. И добавил, что США надеются на улучшение отношений с Ираном.

Напомним, Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум в режиме онлайн. Подписан вживую он будет в Швейцарии завтра, 19 июня.