Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития

Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал команду на запуск нового завода и первого российского компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа.

Предприятие построено в Зеленодольске в рамках концепции технологического развития России на период до 2030 года.

"Хочу отметить, что таких предприятий в России пока не было, это уникальное предприятие, еще один шаг в укрепление технологической независимости и суверенитета России. У нас Татарстан является один из лидеров технологического промышленного развития. И не случайно, что такие уникальные производства создаются именно в Татарстане", - сказал президент.