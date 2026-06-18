Владимир Путин извинился перед жителями Казани

Сегодня вечером, 18 июня, Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Российский лидер отметил, что Казань на должном уровне провела саммит Россия - АСЕАН.

При этом Владимир Путин предположил, что столь грандиозное мероприятие было сопряжено с некоторыми неудобствами для жителей Казани, за что он извинился, передает РИА Новости.

"Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка - все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России", - подчеркнул российский президент.

Отметим, что в Казани была проделана колоссальная работа для функционирования форума. Чтобы принять и разместить всех гостей, подготовлены девять площадок, три десятка отелей, больше сотни ресторанов и кафе, а также городская инфраструктура: вокзалы, дороги, общественные пространства, рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Напомним, Саммит Россия - АСЕАН посвящен 35-летию установления отношений между сторонами. В республиканскую столицу съехались лидеры государств и правительств со всей Юго-Восточной Азии. Были приглашены 13 делегаций, представляющих Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россию, секретариат АСЕАН.