СМИ: Макрон подлизывался к Трампу на протяжении всего саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон во время всего саммита "Большой семёрки" (G7) пытался добиться расположения американского лидера Дональда Трампа. Из-за вопросов журналистов о том, какие плоды принесла его лесть, он сильно разозлился, пишет Politico.

"Макрон крайне возмущен предположением, что он просто заискивал перед президентом США, чтобы завоевать его расположение", — говорится в публикации.

По словам её автора, вопросы прессы действительно выбили Макрона из душевного равновесия. Настолько, что он начал оправдываться.

"Макрон резко ответил, что добился прогресса только благодаря приверженности своим принципам, и заявил, что его публичные разногласия с Трампом говорят сами за себя", — написал журналист.

Саммит G7 проходил 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен. Во время прибытия Трампа французский президент пошел встречать коллегу прямо к двери лимузина, оставив позади свою супругу Бриджит. Затем лидеры стран устроили силовое состязание во время рукопожатия.