США и Иран отменили мирные переговоры в Швейцарии

Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены.

Церемония подписания меморандума в Бюргенштоке не состоится, передает Reuters со ссылкой на МИД европейской страны.

В ночь на 19 июня в Белом доме сообщили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. На тот момент планы технических переговоров еще не были утверждены.

Накануне президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали документ по отдельности электронно. МИД Ирана выразил сомнения в необходимости дублирующего подписания в Швейцарии.