Дело Лерчек о выводе 251 млн рублей передали новому судье

Уголовное дело в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), ранее приостановленное из‑за ее борьбы с раком, теперь будет рассматривать другой судья.

Дело передали от судьи Екатерины Кузьминой судье Джемалу Курбанову, сообщает РИА Новости.

Адвокаты Лерчек отказались комментировать передачу дела, лишь добавив, что никаких официальных документов о смене судьи они не получали.

Ранее прокуратура инициировала повторную судебно-медицинскую экспертизу для Лерчек, чтобы развеять мифы вокруг ее состояния. Общественность возмущает, что, несмотря на тяжелую болезнь, Лерчек продолжает посещать спортзал и делиться в соцсетях кадрами, которые никак не вяжутся с раком желудка четвертой стадии. Прокуратуру также просят проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани.