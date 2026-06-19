На ЗАЭС сообщили о повреждениях после атаки БПЛА

Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.

В одном из боксов цеха начался пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Всего боевики нанесли не менее 14 ударов, сохраняется угроза повторных атак, сообщили РИА Новости.

ВСУ регулярно атакуют ЗАЭС, несмотря на призыв международного сообщества не бить по атомным объектам. Киев продолжает игнорировать этот запрет. По словам директора по коммуникациям станции Евгения Яшина, интенсивность атак ВСУ в последнее время кратно выросла за последние три года.

Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию. Все блоки находятся в состоянии "холодный останов".

29 января на ЗАЭС началась "ремонтная кампания", которая продлится в течение всего 2026 года.