На реке Сунжа в Ингушетии тысячи спасателей и волонтеров ищут 8-летнего мальчика

В Ингушетии на реке Сунжа больше 6 тысяч человек ищут 8-летнего мальчика. Чтобы спасти тонущего друга, он бросился в воду и его унесло течением. Второй ребенок смог зацепиться за корни деревьев и ему помогли выбраться.

Поиски продолжаются уже четвёртые сутки. Работают спасатели, сотрудники экстренных служб, волонтёры и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов. Люди прочёсывают берег, исследуют дно, строят живые цепи, чтобы не упустить ни сантиметра.

Те, кто не может присоединиться к операции, привозят поисковикам еду и воду. На месте развёрнут оперативный штаб, пункты обогрева и питания. Специалисты отмечают - ситуацию осложнили погодные условия: из-за продолжительных дождей уровень воды в горной реке поднялся, а течение стало непредсказуемым.