Сотрудник полиции спас ребенка от стаи бродячих собак в Иркутской области

В Иркутской области стая бродячих собак набросилась на ребёнка. Его успели повалить и окружить, но отчаянный крик о помощи услышал сотрудник полиции. Он отогнал псов и убедился, что мальчик не пострадал. Такие нападения в регионе - не редкость. Местные власти предприняли радикальные шаги для решения проблемы.

Кадры не для слабонервных - стая собак преследует ребенка. Мальчик падает, его окружают. Но прибежавший на истошный крик взрослый отпугивает животных. Героем оказался майор полиции.

"Я сразу стал очень громко кричать и так как расстояние было около 70 метров, я сразу побежал в сторону данного ребенка и собак, соответственно, на мой крик отреагировали собаки и отбежали от ребенка", - рассказал Исмаил Мамедов, начальник подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России "Черемховский".

Полицейский тут же связался с родителями мальчика. Рассказал подробности и успокоил: ребенок не пострадал. "Хочу выразить благодарность начальнику ПДН за то, что он спас моего ребенка от стаи собак. Спасибо вам большое! Успехов на службе", - сказала Ирина Ковкова, мама спасенного мальчика.

К сожалению, такие нападения и в этом шахтёрском городке, и в других населенных пунктах региона уже случались. Причем, с серьезными травмами. Иркутские кинологи даже выпустили памятку о том, как себя вести при встрече с бродячими собаками. Основной совет - сохранять спокойствие и не привлекать к себе внимание.

Заксобрание Иркутской области советами и памятками решило не ограничиваться. Депутаты большинством голосов приняли в окончательном чтении резонансный законопроект об обращении с животными без владельцев. В нем - черным по белому - возможность умерщвления в экстраординарных ситуациях. То есть при смертельном нападении безнадзорных животных на человека и появлении стай. Дословно: "из десяти и более животных на один квадратный километр". Зоозащитники - в шоке, а законодатели говорят, что мера - вынужденная. В прошлом году в Иркутской области зафиксировано три тысячи семьсот случаев нападения собак на людей. К тому же, мера временная. Режим вводят на срок до двух месяцев или до отмены экстраординарной ситуации.

"Наш закон - это первая ступенька к безопасности человека и гуманному отношению к животным. Режим экстраординарной ситуации - это чрезвычайная мера, которая позволит в определённый промежуток времени, на определенной территории защитить наших детей, наших людей", - рассказал Вадим Семёнов, председатель некоммерческой организации "Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, мэр г. Черемхово.

На нашумевшем заседании многие говорили о том, что четвероногих жалко. Другой вопрос - почему собаки оказались на улице и стали реальной угрозой для людей? Только в Приангарье их - более одиннадцати тысяч - без дома и без хозяина.