Редкие кадры необычной охоты косаток засняли на Чукотке

Редкие кадры необычной охоты косаток удалось запечатлеть зоологам на Чукотке. Видеозапись сделана возле берега во время патрулирования национального парка "Берингия".

Самец, две самки и две молодых косатки окружили морского зайца и долгое время нападали на него, не давая уйти далеко. В то же время хищники не наносили тюленю серьёзных ран и после продолжительной погони оставили в живых, а сами уплыли прочь.

Учёные объясняют такое поведение косаток стремлением обучить молодняк навыкам охоты. Взрослые лишь создавали благоприятные для тренинга условия, предоставляя детям возможность попробовать самим добыть для себя пищу.