Александр Толмацкий после грандиозного скандала назвал сына Децла меркантильным негодяем

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля 2019 года. После смерти рэпера в его семье разгорелся грандиозный скандал, который длится уже семь лет. Родственники не могут поделить наследство.

Новый виток дрязг вспыхнул после высказываний 20-летнего сына Децла в адрес деда. Антоний заявил, что Александр Толмацкий пытается лишить его фамилии.

Продюсер тут же отреагировал на слова внука. Толмацкий-старший возмущен поведением Антония и считает, что юноше уже пора заняться делом, а не слоняться по телешоу. Дедушка настоятельно рекомендовал Тони найти работу, мол, пусть идет в официанты или курьеры, а не втаптывает имя Децла в грязь.

"Я, честно говоря, не хочу этот бред вообще слушать. Этот бредовый парень постоянно несет бред. Я уже устал в свой адрес слушать всякую чушь. Полный бред. Он бредит. Он меркантильный, бредовый негодяй. Вот прям можете написать фразу "меркантильный бредовый негодяй"", — заявил продюсер Teleprogramma.org.

Напомним, Антоний пару дней назад в интервью рассказал, что Александр Толмацкий звонил на один из телеканалов и требовал, чтобы его внука не подписывали фамилией "Толмацкий", несмотря на то, что родство было подтверждено ДНК-тестом.

По словам сына Децла, дедушка долгое время не хотел с ним общаться, а появился лишь когда встал вопрос о творческом наследии рэпера. При этом Тони утверждает, что пытался наладить отношения с дедом, но безуспешно.