Сечин ответил на вопрос о наличии ограничений по топливу на АЗС

На автозаправочных станциях (АЗС) "Роснефти" нет ограничений по заправке машин топливом.

Заправки работают стабильно, компания продолжает поставлять нефтепродукты на внутренний рынок, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Вместе с тем он признал, что ситуация на рынке нефтепродуктов непростая, на нее оказывают влияние как и фундаментальные, так и ситуативные вещи – например, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, внеплановые работы на НПЗ.

"Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом - это одна из основных задач компании "Роснефть". Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами. Все, что производим, практически все остается на территории России", - заявил главный исполнительный директор НК.

Сечин заявил, что создавать ажиотаж вокруг этого вопроса нецелесообразно. Не стоит использовать канистры, а бак следует заправлять "нормальным способом".

"Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе. И можете даже не сомневаться - все будет стабильно работать", - подчеркнул он.