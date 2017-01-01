Сати Казанова высказалась о разводе с мужем-итальянцем

Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо 14 октября 2017 года. Супруги четыре раза праздновали заключение брака, чтобы отметить это событие в традициях разных стран. В конце 2024 года пара впервые стала родителями, у них родилась дочь.

В интервью "Комсомольской правде" экс-солистка "Фабрики" поделилась, в чем секрет ее крепкого брака. Сати уверена, что главное — совпадение жизненных ориентиров, а не вкусов или привычек. У Казановой и Тиоццо общий духовный наставник, а познакомились они в ашраме. Певица считает, что это помогает сохранять гармонию в отношениях.

В моменты кризиса супруги идут за советом к наставнику. Его мудрые слова помогают Сати и Стефано отпустить обиды и сделать шаг к миру в семье. Поэтому у бывшей участницы "Фабрики звезд" нет и мыслей о разводе.

Артистка уверена, что семьи распадаются, потому что многие пары слишком легкомысленно относятся к браку. А на самом деле семья — это большой труд.

"Сейчас для современных людей развестись — это как носочки сменить. Так не должно быть. Это очень серьезно. Если бы люди только знали, что происходит в кармическом смысле, когда такое количество сексуальных связей, отношений, браков, детей и все в таком хаотичном движении, это порождает еще больше хаоса, несчастья", — заявила Сати.

Напомним, что Сати Казанова была участницей "Фабрики звезд". На шоу она стала солисткой группы "Фабрика", но позже покинула коллектив. Сейчас Сати регулярно публично высказывается о важности духовного развития и часто делится мыслями о семейных ценностях.