Гражданин Румынии получил 15 лет по делу о шпионаже в пользу ВСУ

Суд в Краснодаре приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Румынии, работавшего на украинские спецслужбы. Он признан виновным в шпионаже.

Установлено, что в августе 24 года иностранец собирал и передавал данные о местоположении средств ПВО в городе Сочи. Но был задержан сотрудниками ФСБ.

За отправленную информацию украинские кураторы обещали помочь выехать за границу. И позволить вступить в запрещённое в России формирование, чтобы участвовать в боевых действиях против нашей страны.