Собянин: Более 32 млн карт москвича было выпущено за 25 лет

Одному из важнейших социальных проектов столицы - карте москвича - 25 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Мэр подчеркнул: сегодня - это одна из самых функциональных соцкарт в мире. С ней можно ездить в городском транспорте - бесплатно или по льготе, получать скидки на товары, услуги и многое другое.

Всего за четверть века их было выпущено больше 32 миллионов. Благодаря ей предоставление городских мер поддержки стало прозрачным и адресным. Горожанам больше не нужно носить с собой кучу бумажных документов, подтверждающих разные льготы.