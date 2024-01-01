Маленький сын Яниса Тиммы оставил послание отцу на его могиле: от слов ребенка сжимается сердце

Янис Тимма скончался 16 декабря 2024 года. Баскетболист покончил с собой в одном из московских хостелов. Перед смертью спортсмен пытался дозвониться до жены Анны Седоковой, но она отмечала день рождения и трубку не брала.

Со дня трагедии прошло полтора года. 32-летнего баскетболиста похоронили в Латвии на кладбище Скайста в Краславском крае. На могиле установлен красивый памятник, на котором выгравированы баскетбольный мяч и крылья.

Друзья и первая семья часто навещают последнее пристанище Яниса. На днях восьмилетний сын Тиммы Кристиан с мамой пришел на могилу отца. Мальчик принес папе трогательный подарок. Кристин нарисовал баскетбольное кольцо и летящий в него мячом. "Папа, я тебя люблю!" — подписал рисунок ребенок.

Кадром с погоста поделилась в Сети мать Кристиана Сана Оша. Ее публикация собрала сотни комментариев, люди выражают соболезнования семье баскетболиста. "От вашей фотографии сжимается сердце. Бедный Кристиан, так рано остался без папы"; "Не могу без слез на это смотреть"; "Крепитесь, Сана! Побейтесь правды ради сына!"; "Какой молодой, какая ужасная трагедия", — пишут люди.

Напомним, что сейчас семья Тиммы судится с Анной Седоковой за наследство. При жизни Баскетболист купил пять квартир в Москве, но все они были оформлены на певицу. После смерти Яниса выяснилось, что имущества у него не осталось. Родители спортсмена уверены, что Анна незаконно присвоила квартиры.