37-летняя звезда КВН из команды "Раисы" погибла в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге погибла участница команды КВН "Раисы" Соелма Гармаева. Юмористке было 37 лет. Звезда КВН скончалась в результате ДТП. Гармаеву сбила иномарка, когда она вышла из своего автомобиля.

Как рассказала сестра юмористки, в городе на Неве Соелма взяла машину напрокат и отправилась по делам. На КАД ее машина заглохла. Тогда Гармаева вышла из авто, чтобы выставить аварийный знак, но другой водитель ее не заметил. Звезда КВН погибла на месте.

"Сестра часто пользовалась каршерингом, была опытным и аккуратным водителем. Обычно она каталась по главным улицам, а на КАД старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке. Взяла в прокат машину и отправилась по делам именно через трассу", — рассказала "КП-Иркутск" сестра погибшей Эржена Елизарова.

Водитель и пассажиры второго авто получили травмы. Они находятся в больнице. "В результате ДТП 37-летняя женщина скончалась на месте происшествия, 42-летний водитель "Хендай Солярис" и его 27-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Также шестилетний пассажир "Хендая" был доставлен в медучреждение в состоянии легкой степени тяжести", — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Прощание с Соелмой Гармаевой пройдет 20 июня в Санкт-Петербурге. Поклонники юмористки смогут посетить траурное мероприятие.