В "Зарядье" открыли проект, посвященный 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина

Побывать в творческой лаборатории художника, увидеть место, где рождался режиссёрский замысел, узнать новое о любимых кинолентах можно на выставке о жизни Станислава Говорухина.

Мультимедийный проект парка "Зарядье" посвящён 90-летию мастера и назван "Вертикаль" - не только в память о его первом полнометражном фильме, но и в знак устремлённости смыслов и идей. В экспозиции воссоздан рабочий кабинет Говорухина, представлены его личные вещи, организованы кинопоказы, состоятся творческие встречи и мастер-классы по режиссуре и актёрскому мастерству.