Минобороны отчиталось о комбинированном ударе по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов по территории Украины. Это стало ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории нашей страны.

Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, военные аэродромы и места сборки и запуска дронов.

Также российские войска также наносили удары по центрам комплектования, военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего.

В Минобороны подчеркнули, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.