Три человека погибли при пожаре в доме под Сергиевым Посадом

Три человека погибли при пожаре в Сергиево-Посадском городском округе. Накануне поздно вечером там загорелся многоквартирный дом.

ЧП произошло в посёлке Мостовик. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании на улице Пионерская. Пламя быстро охватило кровлю, потом стало проникать в квартиры. В какой-то момент произошло обрушение одной из сторон.

Для ликвидации пожара даже были привлечены силы из соседних городов Хотькова и Сергиева Посада. Сообщается, что дом находился в стадии расселения, но там проживали люди, в том числе многодетная семья, они успели спастись. Тела погибших обнаружили при разборе завалов, это трое мужчин.