Собянин сообщил о завершении реконструкции школы №2073 в ТиНАО

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" рассказал о завершении реконструкции школы 2073 в районе Вороново в ТиНАО. Здание начала 70-х годов полностью обновили, а еще соединили теплым переходом с новым корпусом. Уже 1 сентября ученики смогут приступить к занятиям.

В сентябре Кира пойдет в первый класс. Ждёт с нетерпением. Больше всего манят занятия музыкой. Пока она осваивает пианино, двойняшки Артем и Дима в новом классе робототехники придумывают нового трансформера.

Здесь продумали всё: от обычных классов до лаборатории естествознания. Спортзал, театральная студия, кабинет труда с модельной мастерской. Есть кабинеты психолога и логопеда, что для младших школьников особенно важно. А на входе - светлый вестибюль, гардеробные и удобная зона ожидания для родителей.

"В здании 1972 года постройки, расположенном в селе Кленово на ул. Центральная, д. 2, укрепили конструкции и заменили изношенные элементы с помощью современных технологий, полностью заменили наружные и внутренние инженерные коммуникации", – говорится в сообщении.

Здесь использовали только качественные материалы и современные технологии.

"Фасад сделан по принципу навесного вентилируемого фасада из композитного материала, который прослужит долгие годы. Внутри применялись долговечные материалы, соответствующие всем критериям, также мебель, оборудование - всё оснащено по самым современным технологиям", - сообщил Василий Гиляров, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы.

В итоге получилась современная безопасная среда для 350 учеников. Всё, чтобы дети чувствовали себя комфортно с первого звонка.

"Естественно-научная лаборатория предоставит возможность проводить не только уроки окружающего мира и реализовать такой модуль, как математика, окружающий мир, но и, конечно, проводить небольшие, но эксперименты", - рассказала Ольга Марасанова, директор школы ГБОУ города Москвы "Школа №2073".

На прилегающей территории оборудованы игровые площадки и зоны отдыха. Два корпуса – начальная и старшая школа - соединены теперь тёплым коридором, чтобы ребятам не нужно было зимой выбегать на улицу. Здесь предусмотрено всё до мелочей, даже специальные пандусы для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Здание 72 года получило новую жизнь. Осталось дождаться первого сентября. Теперь здесь есть всё для того, чтобы дети бежали на уроки с улыбкой.