Полиция находит "железнодорожных" вандалов по записям с камер наблюдения

Стрит-арт вне закона! Неизвестные разрисовали электричку на МЦД-3. Поезд с граффити заметили на станции "Перово". Масштабы впечатляют. Несколько вагонов почти полностью покрыты рисунками. Закрасили даже окна! Хотя таким незаконным творчеством, конечно, уже сложно удивить сотрудников МЦД. Только с начала этого года там зафиксировали более 360 случаев вандализма. Хулиганы действуют быстро и точно, нанося яркие граффити на поезда. Причём стараются это сделать так, чтобы краску было как можно сложнее отмыть. Впрочем, у сотрудников железной дороги тоже есть свои хитрости для борьбы с рисунками вандалов.

Несколько незатейливых рисунков - и поезд превращается в галерею вандалов на колёсах. На краску горе-художники не скупятся, декорируют целые составы. Главная цель "бомбинга", так они называют свою деятельность, не качество, а скорость. В арсенале маркеры и аэрозольные баллончики. Если время позволяет, граффитисты покрывают вагон еще и жидкой шпаклёвкой. Чтобы наверняка не оттёрлась. Но железнодорожники тоже подготовились основательно.

Когда вандалы закрашивают окна краской с кислотой, её убирают специальным химическим составом. Контакт происходит моментальный, граффити тут же исчезает. Но только на рисунок понадобится около 10 минут, а вот отмывают его более 3 часов.

Одновременно в процессе очистки составы проверяют на отсутствие ржавчины и механических повреждений, которые могли оставить вандалы. На каждом составе нанесено антивандальное покрытие, что повышает износостойкость материала и не даёт краске проникать глубоко.

"Для того, чтобы удалить граффити, нам необходимо снять электропоезд с маршрута, заменить его другим электропоездом, поставить его в депо. Помимо того, что мы отмываем граффити, мы проверяем систему климат-контроля каждый раз, когда электропоезда заходят на техническое обслуживание и технический ремонт", - рассказал Андрей Крысанов, заместитель начальника департамента подвижного состава ЦППК.

Полностью очищенные поезда сразу выходят на линию, а пассажиры так и не успевают оценить уличное творчество. Что до вандалов, то им редко удаётся избежать ответственности. Полиция находит их по записям с камер видеонаблюдения. Если хулиган действовал в одиночку, его оштрафуют на 40 тысяч рублей либо арестуют на 3 месяца. А вот если старались сообща, это уже преступление, совершённое группой лиц. Товарищей могут посадить в тюрьму на срок до 3 лет. Ответственность по статье "вандализм" наступает с 14 лет.