Москва отмечает День кинолога: как собак готовят к ответственной службе

Работа в паре и полная самоотдача! День кинолога отметят уже в это воскресенье. Профессия сложная: хвостатым напарникам нужно делегировать самые ответственные задачи. Например, поиск взрывчатки. Выполняя такие поручения, собаки каждый раз рискуют жизнью. Но лучше них, пожалуй, с этим никто не справится.

Немецкая овчарка по кличке Кай спешит к ветеринару. Без этого рабочий день у него не начнется. У Кая все отлично. Поэтому он бежит на тренировку. Его специализация - поиск взрывчатых веществ. Нужно быть всегда в форме. В одной из этих сумок - противопехотная мина. Кинолог дает команду, и четвероногий спецназовец быстро находит опасный предмет. Теперь главное - максимально эмоционально похвалить напарника.

Кинолог Анна и ее партнёр вместе уже 4 года. "Он очень взбалмошный по натуре. Замечательный наидобрейший пес. Он очень умный, очень быстро все схватывает на лету. Дрессировать его - одно удовольствие", - рассказала Анна, младший инспектор-кинолог ОМОН "Авангард".

В составе инженерно-технического отдела ОМОН "Авангард" столичного главка Росгвардии служат не только немецкие овчарки, но и бельгийские - малинуа. Они тоже выносливые и отличаются высоким интеллектом. Сальме 8 лет и на пенсию она не собирается.

Сальма в три счета находит заложенный мешок со взрывчаткой. И, конечно, за это получает поощрение. Игра игрой. Но это все-таки серьезная и важная служба.

"Если сейчас звонок нам поступит, мы соберемся и уедем. Мы извинимся и скажем, так надо. Потому что это наша работа - мы в первую очередь охраняем людей", - рассказала Татьяна, младший инспектор-кинолог ОМОН "Авангард".

Как только поступает звонок о подозрительном предмете в городе, вместе с кинологом на место выезжает взрывотехник и сотрудник БПЛА.

"В начале сотрудник БПЛА облетает все это коптером. Смотрит, что к нему нет проводов, после этого выходит взрывотехник, он ставит блокиратор, чтобы заглушить радиосигналы", - отметил Николай, начальник кинологической службы ОМОН "Авангард".

После этого кинолог дает команду. И собака, рискуя жизнью, нюхает предмет и, сев рядом, дает знать - внутри взрывчатое вещество. После этого запускают робота для разминирования.

Работа кинолога только с первого взгляда - легкая. Кажется, что может быть лучше - заниматься с собакой и быть часто на улице.

"Не всегда погодные условия могут радовать специалиста и собаку. Плюс, собака - это живое существо, за которым требуется уход, постоянный контроль, постоянные с ним занятия, кормление, выгул. И это занимает довольно-таки много времени, очень много сил", - отметил Георгий Скворцов, начальник кинологической группы отдела боевого обеспечения штаба главного управления Росгвардии по Москве, подполковник.

Много времени уходит и на дрессировку, которая должна быть идеальной. Ведь собака при выполнении важного задания не имеет права отвлекаться на внешние раздражители. Она несет ответственность за жизни людей. Вот как сейчас. Немецкая овчарка Гера ищет взрывоопасный предмет, который заложен под днищем автомобиля, под звуки автоматной очереди. В таких условиях Гера показывает высший класс. Сказывается особенность характера, ей все ни по чем. А главное - без работы она не может просидеть и минуты.

Кинологи и их четвероногие друзья – напарники, которые работают на максимальном доверии друг другу. Ведь каждый вызов на задание - как экзамен, где цена ошибки может быть слишком высока.