В Театре Сатиры поставили комедию австрийского драматурга Фрица Хохвельдера

Премьера в Театре Сатиры! Там впервые на российской сцене поставили комедию австрийского драматурга Фрица Хохвельдера "Невиновный".

Размеренная жизнь семьи промышленника рушится, когда в саду находят скелет с проломленным черепом. Под подозрением – каждый. Действие разворачивается настолько стремительно, что зритель буквально прикован к тому, что происходит на сцене.

Впервые поставленная в Вене в конце 50-х годов минувшего века эта пьеса всегда вызывала интерес европейских режиссёров. Теперь её увидит и российский зритель - в новом прочтении.