Ребенок впал в кому, ожидая мать в запертой машине в Кузбассе

В Кемеровской области мальчик впал в кому после трех часов в запертой машине.

Инцидент произошел Таштаголе. Женщина с семилетним сыном приехала на машине из Новокузнецка. Она оставила сына одного в автомобиле и ушла по своим делам. Mash пишет, что женщина отправилась выбирать путевки. А ребенок сам попросился остаться в салоне. Чтобы он никуда не ушел, женщина заблокировала двери.

Вернувшись, сибирячка нашла сына в бессознательном состоянии и обратилась к медикам за помощью. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию. Его состояние остается тяжелым.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Женщине грозит до года лишения свободы.