Киевский режим продолжает линию, направленную не на переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, разговоры с Россией с позиции силы ни к чему не приведут.

Ситуация на фронтах скоро станет катастрофический для украинской стороны. Кроме того, Россия продолжит нанесение ударов.

"Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших ВС. Эти удары будут продолжаться", — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Владимир Путин регулярно получает оперативные сводки о ходе СВО.