В ходе спецоперации были получены новые подтверждения того, что на Украине разрабатывали биологическое оружие. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

В частности, в Харьковском ветеринарном институте шли исследования тяжёлых заболеваний, способных передаваться человеку и обладающих пандемическим потенциалом. В их числе - африканская и классическая чума свиней, а также птичий грипп. А в рамках кодового проекта "Юпи" изучали возможность распространения и миграции сибирской язвы.

Для финансирования подобных исследований в США под госгарантии вовлекались средства крупных неправительственных организаций. Вся эта информация подтверждается в докладе национальной разведки США, который был опубликован 12го июня.

"Считаем опубликованные документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках. Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности – абсолютно ложны", - заявил Ртищев.