В Сочи пройдёт XI Всероссийская неделя охраны труда — 2026

С 7 по 10 октября 2026 года в Сочи на базе Университета "Сириус" состоится масштабный социальный форум — Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Мероприятие вновь соберёт представителей власти, бизнеса, науки и экспертов со всей России и зарубежья, чтобы вместе обсудить будущее труда, безопасности и качества жизни работников.

Тема форума в этом году — "Социально-ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей". Участники сфокусируются на внедрении передовых решений, которые помогают сохранять здоровье сотрудников, улучшать условия труда и развивать человеческий капитал.

На площадке пройдёт масштабная выставка: отдельный кластер будет посвящён промышленной робототехнике, а при поддержке ФМБА России — промышленной медицине, реабилитации и восстановлению здоровья работников.

В программе — международный трек, Молодёжный день с участием кадровых лидеров крупных компаний, профессиональные конкурсы и презентации лучших практик в области охраны труда.