В День памяти и скорби по всей стране пройдет общероссийская минута молчания

Всероссийская акция "Минута молчания". 22 июня 2026 года в 12:15 по всей стране пройдёт масштабная акция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны.

22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Музей истории и культуры Сысольского района присоединяется к акции "Минута молчания", которая направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан.

22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны после артиллерийской и авиационной подготовки главные силы Вермахта и войска германских союзников внезапно начали наступление по всей западной границе СССР от Чёрного до Баренцева моря. Бомбардировке подверглись Киев, Рига, Каунас, Вильнюс, Минск, Гродно, Брест, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Севастополь и многие другие города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР.

22 июня в 12:15 минут по московскому времени по всей России будет объявлена минута молчания — минута скорби.

В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения всем участникам Великой Отечественной войны и вспоминаем всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Пусть память об их подвиге живет вечно!