Центробанк немного снизил ключевую ставку

Центробанк продолжил смягчение денежно-кредитной политики, вновь снизив ключевую ставку.

Однако на этот раз снижение оказалось менее ощутимым, чем ранее — с 14,5% до 14,25%. Аналитики прогнозировали снижение на 0,5 процентных пунктов.

Как сообщили в ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

"Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - говорится в сообщении регулятора.