Жених закатил Дженнифер Энистон истерику из-за Брэда Питта: "Его пора оставить в прошлом"

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были одной из самых красивых пар Голливуда. Они сыграли свадьбу в 2000 году, но через пять лет расстались. На развод подала Энистон, узнав, что во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Питт закрутил роман со своей партнершей Анджелиной Джоли.

Долгие годы бывшие супруги не общались и избегали друг друга. Однако шесть лет назад актер пришел на празднование дня рождения бывшей жены. А позже Джен и Брэд столкнулись на одной из премий. Питт трогательно взял Энистон за руку, а она искренне улыбнулась в ответ. С тех пор артисты поддерживают дружеские отношения.

В интервью Variety "Актеры об актерах" с Лизой Кудроу Дженнифер вспомнила, как Питт снялся с ними в сериале "Друзья" в 2001 году. Эпизод был посвящен Дню благодарения, Брэд предстал в роли одноклассника Рэйчел, который в старшей школе ненавидел ее.

"Кинозвезды, которые приходили в "Друзья"... Брэд, Брюс Уиллис, Джулия Робертс, Изабелла Росселлини... Их было так много... Они всегда нервничали. Меня поражало то, как они нервничают", — поделилась Джен в беседе с Лизой.

Интервью актрисы задело ее нового возлюбленного. 51-летний коуч и гипнотерапевт Джим Керсит счел, что Энистон слишком часто говорит о своем бывшем муже. Он понимает, что это было спонтанное высказывание, но не может контролировать свои эмоции.

"Это стало неожиданным источником напряжения между ними. Дженнифер считает, что разговор о бывших – это признак здоровой психики и зрелости. Но Джим уверен, что некоторые отношения лучше оставить в прошлом. Он утверждает, что не ревнует, но давайте посмотрим правде в глаза: если кто и может заставить мужчину ревновать, так это Брэд Питт", — цитирует Closer инсайдера из окружения пары.