Бородина бесстыдно обманула Ольгу Орлову: "Я клянусь тебе, это правда!"

Ольга Орлова переживает утрату. Скончалась ее кошка Соня. Пушистую красавицу певица взяла с улицы четыре года назад. Кошечка заболела после того, как Орлова дала ей таблетки, купленные на маркетплейсе. Ведущая "Дома-2" теперь винит себя.

Бывшая "блестящая" пыталась спасти Соню, кошечка несколько дней провела в клинике. Но ветеринары выписали ее слишком рано. "Причина смерти – остановка сердца на фоне кровотечения. Соню не должны были выписывать в таком стоянии. Человеческий фактор, пропустили важное, трагический финал", — рассказала Ольга.

Ксения Бородина решила, что ее подругу нужно спасать, пока та не скатилась в депрессию. Как дипломированный психолог она рассудила, что горе можно "вылечить" переключением внимания на другое животное. Бородина купила у проверенного заводчика роскошного белого мейкуна. Цена на кошек этой породы начинается от 100 тысяч рублей.

Бородина знает, что Орлова является зоозащитницей и активно помогает приютам, все животные в доме Ольги взяты с улицы. Она принципиально не покупает собак и кошек, чтобы помогать бездомным пушистикам. Поэтому Ксения пошла на хитрость, вручая подруге котика, ведущая солгала, что нашла его.

"Мась, ты меня извини, мы его на улице нашли, я тебе клянусь", — сказала Бородина Орловой, отдавая котенка.

Певица была шокирована подарком, и не выглядела счастливой. Однако уже через несколько минут сердце артистки оттаяло. Орлова взяла котика на руки и уселась с ним прямо на полу.

"В сердце Олечки столько любви, что хватит на всех пушистиков мира. Знакомьтесь, это Леон, или просто Лёня", — рассказала Бородина.

На своей странице в соцсети певица прокомментировала появление в доме нового питомца. "У меня просто нет слов. Чувствую, раскиснуть уже не получится", — поделилась эмоциями Орлова.