Москву удивили заявления о невозможности США быть посредником по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возмутительные теракты Киева должны быть замечены американскими коллегами, передает ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, спецпосланникам американского президента будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о сущности Киева.

Вместе с тем Лавров указал на то, что слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности Штатов быть посредником в урегулировании на Украине вызвали удивление.

У России есть ощущение возможности изменения подхода США к урегулированию ситуации на Украине, добавил министр.

Ранее Сергей Лавров предрек Евросоюзу печальное будущее в случае вступления Украины. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".