Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возмутительные теракты Киева должны быть замечены американскими коллегами, передает ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, спецпосланникам американского президента будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о сущности Киева.

Вместе с тем Лавров указал на то, что слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности Штатов быть посредником в урегулировании на Украине вызвали удивление.

У России есть ощущение возможности изменения подхода США к урегулированию ситуации на Украине, добавил министр.

Ранее Сергей Лавров предрек Евросоюзу печальное будущее в случае вступления Украины. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".