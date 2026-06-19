В выловленном из реки Мойки пакете с мусором нашли отрезанную голову

Отсеченную голову нашли в реке Мойке в центре Санкт-Петербурга. Спасатели извлекли останки из воды.

По предварительной информации, то, что спасатели достали из реки, представляет из себя пакет с мусором. Среди полиэтилена действительно оказалась голова, но животного, а не человека, передает "Фонтанка".

Найденная в петербургской реке Мойке отсеченная голова принадлежит крупной кошке, утверждает Baza.

Находку направили на экспертизу, сообщают "Известия".

Ранее в Санкт-Петербурге раскрыли криминальную схему по продаже человеческих органов. По подозрению в причастности к преступлению задержаны главный патологоанатом Александровской больницы, а также учредитель коммерческой фирмы, которая специализируется на изготовлении учебных биомоделей.

По данным следствия, на превышение должностных полномочий врача подговорил руководитель коммерческих курсов. За вознаграждение - минимум полмиллиона рублей в месяц.

Оба фигуранта задержаны. Врачу вменяют получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Руководителя фирмы обвиняют в подстрекательстве и даче взятки. Обоим выбрали меру пресечения - заключение под стражу. Уголовный кодекс предусматривает наказание по этим статьям до 12 лет лишения свободы.