Песков назвал главную ошибку Европы в переговорах с Россией

Россия остается открытой к контактам и переговорам с Европой, однако такой диалог должен строиться без ультиматумов и попыток давления, заявил Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва готова к переговорам с Европой и не Россия была инициатором разрыва контактов. Также Дмитрий Песков заявил, что нужно поддерживать общение, исходя из здравого смысла, потому что на повестке много самых разных вопросов и вызовов, которые требуют обсуждения и решения.

Кроме того, представитель Кремля указал на большое заблуждение европейских политиков, которые считают, что с Россией надо разговаривать с позиции силы и доминирования, считая ее слабой. "Это самая большая ошибка", - заявил Песков.

По его мнению, такая позиция Европы не приведет к положительному результату. Он посоветовал европейским политикам ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и по украинскому вопросу.

В заключение Песков сообщил, что когда в Европе возникнут силы, которые захотят возобновить диалог с Россией, Москва с готовностью пойдет навстречу. Причем общение должно строиться не на нравоучениях или ультиматумах, а на равных позициях, передает Пятый канал.