Данные о том, что США разрабатывали на Украине биологическое оружие, наши военные и МИД получили в ходе специальной военной операции. Предоставили соответствующие документы. Впрочем, Запад все обвинения называл голословными. Но доказательства оказались настолько весомыми, что деятельность прошлых американских руководителей начала проверять действующая администрация.

"В опубликованном офисом Главы национальной разведки США пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине. В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола", - сообщил Алексей Ртищев, начальник войск РХБ защиты ВС России.

Российские военные, проанализировав данные, рассекреченные американской разведкой, приводят дополнения. Например, Одесский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова. На американской карте он обозначен как место "хранения биологического оружия". Согласно полученным нашими разведчиками документам, в институте хранились большие объемы возбудителей холеры, туляремии, бруцеллеза. Хотя исследования этих патогенов для Украины не актуальны - так как проблемы здравоохранения страны связаны с ростом в первую очередь заболеваемости краснухой, дифтерией и туберкулезом.

Объяснить эту несостыковку можно тем, что заказчиком реконструкции НИИ выступало Министерство обороны США. Или вот, например, в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове воплощали в жизнь проект по изучению инфекционного заболевания под названием сап. Передается от животных человеку. Летальность - почти сто процентов. Случаи этого заболевания никогда не фиксировались на территории Украины.

"Хотел бы напомнить об имеющих явную военно-биологическую направленность украинских проектах под кодовым названием Ю-Пи, Проект Ю-Пи-1 был направлен на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта Ю-Пи-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций - Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней", - добавил Ртищев.

Идеологи исследований - Барак Обама, Джо Байден, Хилари Клинтон, Джордж Сорос. Организаторы - Госдепартамент, военные министерства и институты. К результатам исследований имели доступ такие фармацевтические гиганты, как "Файзер" и "Модерна" - лидеры по поставкам, например, вакцин от коронавируса в США и Европе, на которых заработали миллиарды. Соглашение о сотрудничестве между Пентагоном и минздравом Украиной было подписано еще в 2005 году.