Екатерина Стриженова на глазах у мужа поцеловала другого мужчину

Александр и Екатерина Стриженовы живут в браке уже 39 лет. Артисты познакомились в юности, а дождавшись совершеннолетия поженились.

История любви Стриженовых началась во время съемок фильма "Лидер". Александр, сын знаменитых артистов Олега Стриженова и Любови Земляникиной, с детства выступал на сцене МХАТа и в 14 лет уже сыграл свою первую главную роль в кино. Во время кинодебюта он и встретил Катю – юную танцовщицу ансамбля "Калинка", которая пришла на кастинг по приглашению знакомого.

Первоначально Екатерина не испытывала симпатии к Александру – он казался ей заносчивым и избалованным. Однако его внимание и доброта растопили ее сердце. Особенно тронуло то, что он искренне проявлял заботу, что было особенно ценно для девушки, потерявшей отца в шесть лет.

За 40 лет совместной жизни Стриженовы пережили не только радостные моменты, но и кризисы, но смогли с достоинством выйти из сложных ситуаций. Они воспитали двух дочерей Анастасию и Александру.

Сейчас артисты живут спокойной семейной жизнью, в которой нет места необоснованной ревности и скандалам. Правда, иногда Екатерина позволяет себе небольшие хулиганства. Так, накануне Стриженова разместила на своей странице в соцсети фото, на котором целует другого на глазах у мужа! Актриса чмокнула в щеку Леонида Якубовича, а Александр просто стоял рядом, смотрел в камеру и улыбался. Повод для столь нежного жеста был более чем веский. Состоялась премьера спектакля, в котором ведущий шоу "Поле Чудес" сыграл главную роль.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Леонид Аркадьевич, с премьерой! Отличная работа — мы до конца верили, что вы не убивали!!! Фриц Хохвельдер "Невиновный" — триллер без преступления", — обратилась со страницы своего блога Стриженова к коллеге.