Эльвира Набиуллина вышла в свет впервые с мая и рассказала о болезни: "Я только могу подтвердить"

Эльвира Набиуллина появилась на публике. Глава ЦБ провела пресс-конференцию с журналистами.

В частности, она сообщила, что у нее была простуда, и даже на некоторое время у нее пропал голос, передает ТАСС. "Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, - это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье", - высказалась Набиуллина.

Ранее из-за болезни Глава Банка России не смогла приехать на ПМЭФ. Эльвира Набиуллина должна была принять участие в традиционной макроэкономической сессии форума, но за день до начала дискуссии из-за болезни главы ЦБ пришлось менять расписание.

Тем временем Центробанк продолжил смягчение денежно-кредитной политики, вновь снизив ключевую ставку. Однако на этот раз снижение оказалось менее ощутимым, чем ранее — с 14,5% до 14,25%. Как сообщили в ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.