Набиуллина: Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось

Банк России уменьшил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 14,25% годовых.

Решение регулятор объяснил тем, что рост цен замедлился, но несущественно. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина даже сравнила Центробанк с вратарем, который защищает экономику страны от инфляции. Отмечен также рост кредитования и ускорение потребительского спроса. В сдержанном плюсе сейчас и инвестиционная активность.

Это уже девятое подряд снижение ставки. Но, по словам Набиуллиной, пространство для дальнейшего снижения ключевого показателя сократилось. И по прогнозу в ближайшие три года бюджетная политика будет более стимулирующей, что может потребовать повышения ставки.