Bild: Иран снова закрыл Ормузский пролив

Немецкое издание Bild сообщает со ссылкой на иранские СМИ, что в ответ на авиаудары Израиля по Ливану Иран снова закрыл Ормузский пролив.

Как отмечено в публикации, в районе пролива уже прозвучали предупредительные выстрелы, КСИР призвал суда не приближаться к проливу.

Официальные источники пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее в связи с израильскими ударами были отменены запланированные на 19 июня в Женеве переговоры между Ираном и США. Дональд Трамп же тем временем заявил, что Тегеран "не получит ни цента".

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