Bild: Иран снова закрыл Ормузский пролив

Немецкое издание Bild сообщает со ссылкой на иранские СМИ, что в ответ на авиаудары Израиля по Ливану Иран снова закрыл Ормузский пролив.
Как отмечено в публикации, в районе пролива уже прозвучали предупредительные выстрелы, КСИР призвал суда не приближаться к проливу.
Официальные источники пока никак не комментировали ситуацию.
Ранее в связи с израильскими ударами были отменены запланированные на 19 июня в Женеве переговоры между Ираном и США. Дональд Трамп же тем временем заявил, что Тегеран "не получит ни цента".