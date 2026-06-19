Группа американских сенаторов внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы Центрального банка и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования.

Кстати, в МИД России неоднократно называли заморозку российских активов на Западе воровством.

Суть новой инициативы в расширении прежнего закона, который разрешает конфисковывать замороженные российские суверенные активы под юрисдикцией США и передавать их Украине для оказания помощи. Новый законопроект позволяет покупать оружие для Украины, уточняет РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия выделила Киеву 1,4 миллиарда евро. Это доходы от замороженных активов России.

Напомним, Еврокомиссия начала изымать доходы от активов России у европейских депозитариев, в первую очередь бельгийского Euroclear, в 2024 году. Это уже четвертый транш Киеву финансов, незаконно полученных ЕС.