Визит главы МИД Италии в США сорвался из-за обидных слов Трампа о Мелони

Между Римом и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, вызванный неуважительными высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

21-22 июня должен был состояться визит министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в США. Однако тот отменил поездку. Такое заявление прозвучало в эфире итальянских СМИ, где Антонио Таяни назвал действия Трампа оскорблением не только для премьера, но и для всей страны, передает "МК".

Причина в словах американского президента во время его интервью итальянскому телеканалу La7. В ходе беседы Дональд Трамп рассказал о недавнем саммите G7 во Франции, утверждая, что Джорджа Мелони "умоляла" его о совместной фотографии и вызывала у него жалость.

"Возможно, она очень довольна, что я согласился с ней поговорить. Я не был обязан это делать", — отметил Трамп, сопроводив комментарий рядом критических замечаний в адрес политики европейских союзников в области энергетики и миграции.

Самое интересное, что Джорджа Мелони категорически опровергла слова американского лидера и подчеркнула, что считает подобное поведение недопустимым, особенно по отношению к союзникам по НАТО и Европе.

Ранее стало известно, что Италия может лишиться права проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года. Об этом рассказал руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Глава УЕФА выразил надежду на то, что все необходимые для проведения Евро-2032 будут своевременно построены и приведены в надлежащее состояние, поскольку "в противном случае турнир не состоится в Италии".