Как выглядит могила Евгении Добровольской спустя полтора года после похорон: памятника все еще нет

Евгения Добровольская была невероятно талантливой актрисой. После учебы в ГИТИСе она выходила на сцену МХАТа имени Горького, "Современника", МХТ имени Чехова. На ее счету более 20 спектаклей. Она — рекордсмен легендарной "Чайки", сыграла там все женские роли. И каждую умела "оживить", пропустив через себя.

В фильмографии Добровольской — десятки работ. "Артистка", "Механическая сюита", "Мертвые души", "Королева Марго", "Белая гвардия", "Участок". Коллеги так говорили про Евгению: актриса, которая может сыграть все.

10 января 2025 года Евгения Добровольская скончалась. Актрисе было 60 лет, последние месяцы жизни она боролась с раком. О болезни бывшей жены Михаила Ефремова знали только самые близкие, она до последнего выходила на сцену.

Похоронили звезду кино на Троекуровском кладбище столицы. Могила актрисы "прячется" за грандиозным памятником Борису Моисееву. Посетители погоста не всегда с первого раза находят, где упокоилась Добровольская. На могиле актрисы все еще нет памятника, а скромный портрет утонул в искусственных цветах. Возможно, из-за этого на могиле нет живых букетов, тогда как "соседей" Добровольской завалили розами и гвоздиками.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

У актрисы осталось четверо детей: сын Степан от первого брака с Вячеславом Барановым, сын Николай от Михаила Ефремова, Ян — наследник от актера Юрия Бойко, а также дочь Анастасия от третьего мужа, Дмитрия Мананникова. Вероятно, скоро наследники займутся установкой памятника, ведь с момента смерти Добровольской прошло полтора года.