Что будет с Лерчек, дело которой теперь рассматривает новый судья

На днях стало известно, что уголовное дело в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), ранее приостановленное из‑за ее борьбы с раком, теперь будет рассматривать другой судья. Кроме того, в суд поступило ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы для подтверждения ее диагноза.

Ситуацию прокомментировал известный звездный адвокат Сергей Жорин. "Повторная экспертиза вовсе не означает, что заболевание признано вымышленным. Она назначается, когда возникают сомнения в обоснованности прежнего заключения или противоречия в его выводах", - пояснил Жорин.

Если повторная экспертиза подтвердит, что Лерчек больна, но ее состояние стабильно даже при четвертой стадии, не исключено возобновление дела еще до окончания курса химиотерапии.

"Что касается смены судьи, то автоматически прежнее решение не отменяется. Но новый судья вправе оценить новое заключение и возобновить производство, если медицинские основания для приостановления больше не сохраняются", - отметил адвокат для Woman.ru.

Если выяснится, что Лерчек фальсифицировала документы о болезни, то ее положение только ухудшится. Но если экспертиза подтвердит диагноз и невозможность участия в процессе, то в будущем можно надеяться, что ее дело пойдет по сценарию, как с Александрой Митрошиной.

Напомним, на днях блогера Александру Митрошину приговорили к трем годам условно. Кроме того, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей и постановили конфисковать у нее имущество на 115 миллионов рублей.

Ранее прокуратура инициировала повторную судебно-медицинскую экспертизу для Лерчек, чтобы развеять мифы вокруг ее состояния. Общественность возмущает, что, несмотря на тяжелую болезнь, Лерчек продолжает посещать спортзал и делиться в соцсетях кадрами, которые никак не вяжутся с раком желудка четвертой стадии. Прокуратуру также просят проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани.