"Им конец!": Дональд Трамп обвинил Иран в срыве встречи в Швейцарии

Сегодня, 19 июня, рано утром стало известно, что запланированные переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены. Дональд Трамп обвинил в этом Иран.

Церемония подписания меморандума в Бюргенштоке не состоится. В ночь на 19 июня в Белом доме сообщили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. На тот момент планы технических переговоров еще не были утверждены.

Накануне президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали документ по отдельности электронно. При этом МИД Ирана выразил сомнения в необходимости дублирующего подписания в Швейцарии.

По некоторым данным, Иран принял решение отложить переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану. Якобы Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане, что предусматривает подписанное соглашение.

В свою очередь, Дональд Трамп прямо обвинил Иран в срыве встречи в Швейцарии. Об этом он заявил в соцсети Truth Social. Кроме того, американский лидер пригрозил Тегерану, что тот "не получит ни цента".

"Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец!" - не сдерживая эмоций, высказался Трамп.

При этом он подчеркнул, что США готовы выдержать те 60 дней, которые были прописаны во временном меморандуме, но не уточнил, какие "центы" не получит Иран.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что начался 60-дневный период, во время которого Вашингтон и Тегеран будут согласовывать финальную сделку. Штаты рассчитывают, что итоговое соглашение лишит Тегеран "способных угрожать всему миру" ракет.

Кроме того, Вэнс выразил надежду, что стороны выполнят обязательства по ливанской части соглашения. И добавил, что США надеются на улучшение отношений с Ираном.