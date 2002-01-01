Уголовники из королевских семей: кто они и как докатились до жизни такой

Норвежская принцесса Метте-Марит и ее старший сын от первого брака и не королевских кровей Мариус Борг Хёйби постоянно держат всю страну в жутком напряжение. Так, 17 июня врачи сообщили, что принцессе экстренно была проведена операция по пересадке легких – и теперь ей предстоит сложнейшая реабилитация, которая может и плохо закончиться. Причем не только по причине отторжения донорских органов, но и из-за сильнейшего нервного напряжения.

Матери нервы треплет 29-летний сынок-переросток. 15 июня – после семи недель судебных слушаний – Мариусу – наркому, алкоголику и насильнику – наконец-то огласили приговор. Представителя монаршей семьи за два доказанных изнасилования и массу других преступлений приговорили к четырем годам заключения вместо семи лет, как требовало обвинение.

"Это дело касается, среди прочего, серьезных преступлений на сексуальной почве, злоупотреблений в близких отношениях, актов насилия, неоднократных нарушений запретительных судебных приказов, преступлений, связанных с наркотиками, и нарушений правил дорожного движения", - это слова судьи.

Если их расшифровывать, то обвинению удалось доказать, что пасынок будущего короля Норвегии, нынешнего кронпринца Хокона, насиловал и избивал своих подруг, снимал и распространял интимные видео, покупал, употреблял и хранил наркотики, угрожал бывшим любовницам убийством. Ну и нарушал правила дорожного движения. Обо всем этом и о том, как Мариус, попавший в королевскую семью аж в четыре года, так и не смог впитать в себя хорошие манеры, уже даже книги пишут. И эксперты выходки Мариуса объясняют разбитыми надеждами – мол, рос при дворе, но не являлся частью монархии.

Вот даже кронпринц, когда дело пасынка только расследовали, в официальном пресс-релизе заявил, что "Мариус Борг Хёйби не является членом Королевского дома Норвегии и, следовательно, обладает полной автономией".

Кстати, сегодня вообще все члены королевской семьи пытаются как можно дальше отстраниться от гадкого приемыша. Вроде бы обидно, но, с другой стороны, кажется, в бедах Мариуса никто и не виноват – разве что наследственность. Его родной отец тоже был и наркоманом, и уголовником. Ну и собственно, и мать стала принцессой лишь по сказочной случайности, а до встречи с кронпринцем была обычной официанткой без образования. Учиться Метте-Марит начала, лишь попав во дворец.

Учитывая, что Метте-Марит дружила с педофилом Эпштейном, ее равнодушие к жертвам даже не удивительно. Но зато мамочка всячески оберегала своего сына до последнего дня – и, по слухам, даже старалась прибегать в его квартиру раньше полицейских, чтобы заметать следы преступлений. И когда Мариус уже оказался на скамье подсудимых, к нему тоже было особое отношение.

"В день вынесения приговора Мариуса не было в зале суда. Да, журналистам было запрещено его фотографировать и показывать зрителям, но мы хотя бы хотели видеть его реакцию на приговор - это было бы очень интересно, но нас лишили и этого", - рассказала Беттина фон Шиммельманн, репортер Bild.

Кстати, адвокаты Мариуса уже заявили, что будут подавать апелляцию, потому что сын принцессы готов признать только мелкие преступления, а вот все случаи изнасилования он называет не иначе как поклепом, утверждает, что его партнёрши хоть и были без сознания, это запечатлено на видео, но сопротивления не оказывали. Ну, а еще он считает, что его систематическое рукоприкладство – не такое уж и систематическое.

"Это, конечно, полная катастрофа - что теперь член семьи, даже если он не является активным членом норвежского Королевского дома, осужден за изнасилование. Это войдет в учебники истории", - говорит Сефан Блатт, королевский эксперт.

Что удивительно, Мариус – это не единственный представитель монаршей семьи, которого суд отправил за решетку. Так, в 2006 году в тюрьме оказался сын последнего короля Италии Витторио Эмануэле Савойский, который был бы королем, если бы в стране существовала монархия. Так вот, за 18 лет до смерти, в 69 лет, его судили за сутенерство и организацию преступной группировки, которая устанавливала фальшивые игровые автоматы. По невероятному стечению обстоятельств несостоявшегося монарха отпустили на волю через семь дней под домашний арест, который продлился всего месяц.

А в Испании муж принцессы Кристины, она же сестра нынешнего короля Испании Филиппа VI, был осужден за злоупотребление властью и коррупцию. Иньяки Урдангарин по-крупному воровал государственные деньги и не платил налоги. В итоге потерял и свободу – отсидел 5 лет и 10 месяцев, правда, 2 из них условно - и жену. После освобождения был застукан с любовницей.

Бедовым оказался и муж принцессы Монако Каролины - принц Эрнст Август V. Он не только злоупотребляет алкоголем, но и постоянно ввязывается в драки, в том числе и с полицией. Чаще отделывается штрафами, но в 2021 году за нападение на полицейских был приговорен австрийским судом к 10 месяцам тюрьмы – но условно.

Совершают монаршие особы и курьезные преступления. В 2014 году Ирина Уокер, родная дочь последнего короля Румынии Михая I, была приговорена американским судом к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч долларов за проведение запрещенных петушиных боев в штате Орегон. А принцесса Анна - дочь Елизаветы II - была признана виновной за плохое воспитание своего английского бультерьера по кличке Дотти. В 2002 в Большом Виндзорском парке собака сорвалась с поводка и напала на двух мальчиков 7 и 12 лет, которые катались на велосипедах. Дотти умудрилась их не только сбить, но и покусать. Ну, а принцесса Анна с монаршим достоинством отказалась от королевских привилегий и признала свою вину. Пострадавшим выплатила 500 фунтов, а собаку отправили на воспитание к зоопсихологу. Кстати, из-за этого случая принцесса Анна стала первым членом королевской семьи в современной истории Британии, получившим официальную судимость.

Чего не скажешь о принце Эндрю. Который не только участвовал в оргиях со своим дружком-педофилом Эпштейном, но и сливал ему гостайны. Так вот, несмотря на свидетельские показания и наличие фотографий, полиция все еще продолжает собирать улики. А Эндрю продолжает наслаждаться свободой. Правда, уже без титула "принц",и в более скромном особняке.

Поэтому британцы все еще надеются, что закон, который наконец-то уже стал действовать для других королевских особ, доберется и до неприкасаемого Эндрю. И тогда уже точно можно будет считать, что голубая кровь больше не является оберегом для преступников из высшего общества.