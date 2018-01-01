Скоро родители смогут создавать себе детей на заказ. И последствия грозят катастрофой

Мальчик, глаза голубые. Ростом, когда вырастет, пусть будет 185 и никакого лишнего веса. Волосы желательно, но не обязательно светлые, кудрявые. А еще бы способности к математике, иностранным языкам. Ну и так уж и быть - абсолютный музыкальный слух. Не фантастика – реальность! Идеальных детей, как пластиковых пупсов, начнут "штамповать" уже в 2030 году, утверждает команда генетиков из Колумбийского университета. Их открытие в научном мире сравнивают с появлением клонированной овечки Долли. Мол, очередная революция. Детей, как картошку или хомячков, предлагается генно-модифицировать еще на стадии эмбриона. Причем по новой, якобы безопасной, что называется, щадящей технологии редактирования оснований.

Ученые используют особый белок, он действует как GPS. Его координаты совпадают с нужным участком в клетке. Затем делается надрез, чтобы убрать одну крошечную ошибку. Это похоже на текстовый редактор. Только с генетическими ножницам. Нобелевскую премию за их изобретение вручили в 2020-м. Благодаря этой технологии мир уже увидел светящиеся петуньи – им пересадили гены светлячков. Шерстистых мышей, созданных по образу и подобию вымерших мамонтов. И вроде как даже венец эволюции – человека. Точнее, сразу двух.

Правда, близняшек, рожденных в Китае в 2018 году, до сих пор никто не видел. Научных доказательств амбициозный генетик Хэ Цзянькуй тоже не предоставлял. Приходится верить на слово. Якобы ученый, работавший в центре ЭКО, отредактировал геномы эмбрионов ВИЧ-положительных родителей. В итоге на свет появились абсолютно здоровые дети - по крайней мере, так тогда заявляли.

"Данный метод затрагивает не только рецептор лимфоцитов, который отвечает за ВИЧ-инфицирование, но и участвует в работе мозга. Поэтому развитие через 5-10-18 лет никто предсказать не может. Плюс к этому результат достаточно неустойчивый. Потому что берут и редактируют на стадии 10-20 клеток. А потом в части клеток механизм этот нарушается, клетка восстанавливает свой обычный геном, который был до редактирования - называется мозаицизм, когда часть клеток несут измененный геном, а часть - тот, который был", - объяснил Владимир Тактаров, профессор, доктор медицинских наук.

Организм словно сходит с ума. Результат – неминуемая гибель. Так что последствия таких экспериментов непредсказуемы. А потому китайское правительство научного прорыва тогда не оценило. Хэ Цзянькуя приговорили к трем годам колонии и штрафу в 3 миллиона юаней. На свободу он вышел в 2022-м. И теперь не столь многословен.

"По законам большинства стран исследование эмбриона возможно только на стадии бластоциста. То есть это 10, 20, 100 клеток. Работать с более поздними стадиями зародыша после 5-6 недель беременности законодательно запрещено", - продолжает Тактаров.

Зато можно уже после рождения! Генетики научились редактировать участки, отвечающие за некоторые опасные патологии. Кей Джей Малдун из Филадельфии – первый в мире генно-модифицированный ребенок. Хотя изначально врачи не знали, выживет ли вообще этот розовощекий карапуз, родившийся с редчайшим заболеванием - дефицитом карбамоилфосфат-синтетазы – фермента, который выводит из организма аммиак.

"К сожалению, около 50% заболевших младенцев умирают от этой патологии в течении первой недели", - отметила Ребекка Анрес-Николас, врач детского центра Филадельфии.

В целом же модификации - пока единичные, индивидуальные и исключительно по медицинским показаниям. Но главное - это работает. Весомый аргумент тех, кто предлагает разрешить редактирование генома еще на стадии эмбриона. Что позволит многим парам родить долгожданного здорового ребенка. Спрос же, как известно, рождает предложение. Киан Садеги из Кремниевой долины ради того, чтобы продавать "дизайнерских детей", даже институт бросил. Одни считают предпринимателя гением, другие шарлатаном. Его компания разработала особые IQ-тесты для эмбрионов. В рамках процедуры ЭКО они якобы позволяют выбрать самого умного и крепкого. Стоимость услуги - 50 тысяч долларов.

Дизайнерских детей под нужды заказчика планируют продавать еще дороже. Кому научный прорыв, а кому многообещающий стартап. Ведь технологию редактирования оснований, как оказалось, уже в тайне используют.

"В течение нескольких месяцев небольшая компания из Сан-Франциско занималась секретным проектом: рождением генетически модифицированного ребенка. При поддержке гендиректора OpenAI Сэма Альтмана стартап Preventive втайне готовит то, что может стать биологической премьерой", - пишет Wall Street Journal.

"Они уже считают себя богами. И в своем мире компьютеров они боги. Да они же этот мир создали. И в нем они могут все. Только они путают этот мир с миром реальным. Но это еще и борьба за могущество с другими группами. Электронные миллиардеры, назовем их так для простоты, не являются сегодня лидерами элитными мира, но очень хотят ими быть. Они борются между собой за свои интересы, а все остальное человечество за это расплачивается", - говорит Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

Wall Street Journal констатирует: миллиардеры Кремниевой долины хотят создать генетическую суперкасту, умное, здоровое, смелое и выносливое потомство. Сверхчеловека. Классический способ размножения – удел безликой серой массы.

"Это идея, что можно искусственно повторить Бога. Что мы сделаем такого человека, которого Бог создать не мог. Пусть вот у нас завистью давится. Мы пошли простым путем. Мы решили, что физическое изменение позволит нам стать сильнее, умнее, могущественнее. И всем показать, кто на этой планете главной. Такой подростковый подход. Стать новыми богами человек пытался всегда. В основном-то мифы об украденном могуществе - они негативны. Они о том, как это плохо. К какому ужасу это может привести", - резюмирует Журавлев.

Действительно, к ужасу. Такому, что голубые глаза, кудрявые волосы и абсолютный музыкальный слух под нудны заказчика покажутся безобидными пустяками.